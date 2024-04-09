ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة ومميزة، نشر الفنان اللبناني جو أشقر مقطع فيديو له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يغني أغنيته الجديدة "خطوة لقدام" وفي الواقت ذاته يعزف على البيانو.
ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.
"خطوة لقدام" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج حبيب ضرغام في مونمارت حي الرسامين الشهير داخل باريس، ولقد صاغ كلماتها وألّف لحنها الفنان نبيل خوري وهو ليس التعاون الأول بينهما، ووزّعها موسيقياً جورج قسيس، وقام إيلي بربر بعملية الميكساج والماسترينغ.
كانت هذه تفاصيل خبر جو أشقر بفيديو مميز من غنائه "خطوة لقدام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.