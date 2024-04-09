جو أشقر بفيديو مميز من غنائه "خطوة لقدام"

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة ومميزة، نشر الفنان اللبناني جو أشقر مقطع فيديو له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يغني أغنيته الجديدة "خطوة لقدام" وفي الواقت ذاته يعزف على البيانو.



ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

"خطوة لقدام" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج حبيب ضرغام في مونمارت حي الرسامين الشهير داخل باريس، ولقد صاغ كلماتها وألّف لحنها الفنان نبيل خوري وهو ليس التعاون الأول بينهما، ووزّعها موسيقياً جورج قسيس، وقام إيلي بربر بعملية الميكساج والماسترينغ.