شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان: سعيد بالمشاركة في "مليحة" والتعاون مع روجينا في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عادل حسان في عدة أعمال درامية خلال موسم دراما رمضان 2024، حيث قدم دور أستاذ جامعي في مسلسل "سر إلهي" مع النجمة روجينا، ودور مدير مستشفى في مسلسل "مليحة" مع النجم دياب.

وقال الفنان عادل حسان: "سعيد بمشاركتي في مسلسل مليحة لأنه عمل وطني مهم يناقش القضية الفلسطينية، ويدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه، والظهور في عمل واحد مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنان القدير أشرف زكي الذي اعتبره أستاذي، والتعاون مع المخرج عمرو عرفة لأنه صاحب بصمة واضحة يجعل الممثل في قمة تركيزه، ويهتم بكل تفاصيل الممثل في العمل الفني، يخلق حالة من الجمال والروعة فى إدارته داخل اللوكيشن".

وأضاف "حسان" في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "كذلك سعيد بالتعاون هذا العام مع النجمة روجينا لأنه فنانة تمتلك موهبة كبيرة، وتصنع حالة من الود والبهجة في كواليس العمل، وكذلك المخرج رؤوف عبد العزيز صاحب التجربة الإخراجية المميزة والذي يترك بصمة في أداء أي ممثل يتعاون معه ويساعده على إبراز إمكانياته، وسعيد بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال النصف الأول من رمضان، وردود أفعال الجمهور في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجه عادل حسان، الشكر لكل القائمين بالشركة المتحدة على الجهد المبذول لتقديم وجبة درامية دسمة خلال الموسم الرمضاني، وحجم الإنجاز الكبير في هذا الكم من الإنتاج التليفزيوني المتنوع ما بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي.

وعادل حسان ممثل ومخرج مسرحي، يتولي إدارة مسرح الطليعة منذ فبراير 2021، وتم التجديد له مؤخرا حتى فبراير 2025، بعد تجربة دامت لأكثر من أربع سنوات في إدارة مسرح الشباب قدم خلالها عدد كبير من العروض المسرحية وصلت لأكثر من 20 عرضا، بخلاف تنفيذ عدد من الورش الفنية، فضلا عن حصول الفرقة على عدة جوائز هامة من المهرجان القومي للمسرح المصري عبر دوراته المختلفة، وفي الطليعة أنتجت الفرقة منذ تولي عادل حسان إدارتها 10 عروض مسرحية خلال عامين، وحصلت علي جائزة أفضل عرض مسرحي (الحب في زمن الكوليرا) من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة 2022، إضافة إلى فوز العرض المسرحي (ليلة القتلة) بجائزتين دوليتين في التمثيل والسينوغرافيا من مهرجان الأردن المسرحي دورة 2022، كما نفذت الفرقة عدد من الورش الفنية في الحكي والكتابة والإخراج، من أبرز هذه العروض التي أخرجها: "موت فوضوي صدفة" لمسرح الشباب 2007، و"الجبل" لمسرح الشباب 2009، و"مدد يا شيكانارا" لمسرحي الشباب والسامر 2012، و"خفيف الروح" لمسرح الشباب 2019، "صاحب مقام" لمسرح الغد 2021، بالإضافة إلى "قواعد العشق 40" الذي استمر عرضه على خشبة المسرح لعدة سنوات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.