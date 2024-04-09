شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 30 والأخيرة، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءاً، والإعادة 3.00 صباحاً،

وتعرض الحلقة الـ 30 والأخيرة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، و الإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it،

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة، زيارة "طارق" عصام السقا إلى صدفة لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

وكشفت الحلقة التاسعة أحداثا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

وخلال الحلقة ذهب فؤاد- خالد الصاوي، لزيارة ابنته فرح- نور إيهاب، في المصحة، وحاول أن يطمئنها أنها بمجرد أن تخرج سيقوم بتحويلها من المدرسة، لكنها رفضت أن تتحول من تلك المدرسة، وكشفت له عن السبب وهو وجود صدفة بجانبها، لأنها تشعر بالأمان معها، وأنها تحبها فعلا لنفسها ولا تريد منها أي شيء.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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