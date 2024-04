شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة، بطولة أحمد العوضى على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 30 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل حق عرب، كشف صباح (وفاء عامر) السر الذي أخفتة سنوات طويلة، حيث اعترفت أمام أهل منطقة المغربلين بأكملهم بأن عرب (أحمد العوضي) ابن عبد ربه (رياض الخولي) وأنها قامت بتبديل عرب بعد ولادته مباشرة مع أنغام (كارولين عزمي) من أمها ماجدة (سلوى عثمان)، وساعدتها على ذلك الداية حسنية،

تستكمل الأحداث بذهاب عرب إلى عبد ربه ويواجهه بأنه حتى اذا صح كلام صباح وتم إثباته بالفعل، فلا يشرفه أن يكون ابنه، وبمجرد مغادرة المكان يتعرض عبد ربه للإغماء لتأخذه سميحة على شقتها واتفقت مع رباح (وليد فواز) على تخدير والدها وجعلته يوقع على كل ممتلكاته لتصبح ملكا لها، خوفاً من أن يرث عرب كل شيء.

وانتهت أحداث الحلقة بمفاجأة كبيرة من شأنها ستغير العديد من الأمور في الحلقة الأخيرة، حيث تعرض الشيخ فهيم (فكري سليم) لحادثة وطلب مقابلة عبد ربه فجّر مفاجأة له، حيث اعترف له بأن النبوءة التي قالها بأن ابنه سيقتله كانت كاذبة، وأن هناك من طلب منه أن يقوم بذلك ثم مات فهيم بعدها مباشرة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يمنى طولان، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

