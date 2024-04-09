شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة الأخيرة.. الشرطة تلقي القبض على محمد نجاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والأخيرة، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث جاء الضابط "حسام" كريم محجوب، وأخبر "شريف" ان هناك أدلة حيث قامت الشرطة بمداهمة شركته.

وواجهت الشرطة "شريف" بعدة أدلة منهم فيديو من كاميرات المراقبة وتوجيه أكثر من قضية له، على رأسها قتل "علي" محمود عبد المغني، ليعترف بالنهاية بجريمة قتله.

سلسل صيد العقارب

وقام "ياسين" باطلاق رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق، قامت بتفريغ الرصاص قبل عزم "ياسين" على قتل "شريف".

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