شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 15.. معاناة أطفال غزة في كراسات الرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل مليحة الذى يعرض على قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it ظهور الطفلة الصغيرة وهي ترسم أفراد العائلة وهم يصعدون إلى السماء بأجنحة رسمتها في كراسة الرسم، وقد تصاعدت معاناة أطفال فلسطين وغزة في السنوات الأخيرة بسبب تصاعد حدة الصراع في بلادهم مع العدو الصهيوني.



ووفقا لموقع اليونيسيف قد تأذى أطفال غزة كثيراً، فقد أزهقت الأرواح وتمزقت الأسر، ولحقت آثار مدمرة بالأطفال. وفي غزة، لحقت أضرار بالمدارس والمرافق الصحية، وسويت المنازل والمكاتب بالأرض، وهجّرت أسر بأكملها.

وقبيل تصاعد العنف، كان ثلث أطفال غزة بحاجة بالفعل إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع. وبدون شك، فقد ازدادت كثيراً حاجة الأطفال إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي وفي الوقت نفسه، فإن تدهور القدرة الإنتاجية للمياه في غزة بسبب نقص الكهرباء يعني أن عشرات الآلاف من الأطفال سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسي.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.