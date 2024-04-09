شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.. حسن ونهى يتممان إجراءات الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، وشهدت اتفاقا بين حسن ونهى على إنهاء إجراءات الطلاق بينهما وإعادة المحل له من جديد، بعد الكثير من المشاكل التي عاشوها سوياً والتي انتهت بحبس شقيقها بتهمة الاتجار بالمخدرات.



حسن ونهي

كما شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، اعتراف الممرضة سحر باستبدالها للطفل عمر في الحضانة بطفل ابنتها على، لتبرر فعلتها بسبب موت 5 أطفال لها سابقاً، وسرعان ما شهدت الحلقة مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها التي اعترفت فيها بفعلها ذلك من أجل المحافظة لها على ورث زوجها بعد وفاة اطفالها.

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وصول ابنة الممرضة سحر إلى مروان وليلى في المستشفى وعثورها عليهما لإجراء بعض التحاليل الطبية للوصول إلى والدة عمر الحقيقي، واختتمت الحلقة بوصولها إلى باب غرفة العناية المركزة الخاصة بالطفل عمر.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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