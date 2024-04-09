شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. القبض على خالد الصاوي بتهمة القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث أقام فؤاد، حفلة لصدفة- ريهام حجاج، واحتفلت صدفة مع إخوتها وتلاميذها، وجاء فؤاد متأخراً بيده نتيجة تحليل الDNA، وقبل أن ينطق بالنتيجة دخلت الشرطة عليه مع هالة- سلوى خطاب، للقبض عليه بتهمة قتل معتز- فراس سعيد، وقام فؤاد بتوصية صدفة على إخوتها قبل القبض عليه.

وتوالت الأحداث بالحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهب والد راندا- دهب تامر، لبيتها بعدما قبض على أمها في قضية رشوة، وقام بطرد زوج أمها، وأحضر أخوته وقاموا بإجهاض راندا، وأمرهم أن يعيشوا معها في البيت.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة