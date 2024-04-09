شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة الأخيرة.. مربوحة تصيب سفير أميجوس وإغلاق الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن فشلت الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف فى اغتيال السفير اميجوس - الفنان محمود الليثى فى فندق المزاريطة، خلال أحداث الحلقة الأخيرة، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، ذهبت إلى مربوحة فى المطبخ لتضع للسفير السم فى الأكل.

ولكن فوجئت بدخول هجرس غرفتها بصينية الأكل التى وضعت فيها السم و لكنها رفضت أن تأكل و دخلت عليهم مربوحة وعنفت هجرس أنه أخذ الاكل لها بدل من أن يأخذه للسفير وظلوا ينظرون للديك و بعد ذلك تناولوا الأكل واستغربت أنهم لم يحدث لهم شىء و عند تناولها قطعة صغيرة دخلت المستشفى.

وعند عودتها وجدت السفير سوف يغادر لتخرج المسدس و تهددهم وتضع المسدس فى رأسه و أنها من المافيا و تفعل ذلك لتهديد الجزيرة بجانب السفير، و تأتى مربوحة بالبندقية لتصوب ناحيتها لكنها تصيب السفير فى كتفه وينجو و تأتى الشرطة و تقبض عليها وتأخذ السفير للعلاج و تطلب من الكبير أن يغلق الفندق لأنه بدون تصريح.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الأخيرة