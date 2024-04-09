شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. نيللى كريم تعترف بحصولها على الأحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة باعتراف الفنانة نيللى كريم، عن حصولها على الأحجار، وأخذت الدواء الذى أمر به الطبيب وحلمت بكوابيس، وتطلب من الدكتور بإجراء بعض التحاليل لمعرفة الأعراض الجانبية للدواء.

وتم اعتقال فراولة ورفاقها طبقة أخرى من التعقيد إلى سعيهم للحصول على الحجر، أدى إدراك فراولة بشأن علاج الدكتور إبراهيم إلى تحول في فهمها لوضعها.

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 15، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.