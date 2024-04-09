شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة الأخيرة.. تعافي محمد علي رزق وخروج منال سلامة من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والأخيرة، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث غادر "مصطفى" محمد علي رزق المستشفى بعد تعافيه.

وشهدت الحلقة ايضا خروج "عفاف" منال سلامة من السجن بعد قضاء فترة عقوبتها، كما شهدت الحلقة فتح "سميحة" سيمون لملجأ أيتام.

مسلسل صيد العقاربوقام "ياسين" باطلاق رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق، قامت بتفريغ الرصاص قبل عزم "ياسين" على قتل "شريف".

وجاء الضابط "حسام" كريم محجوب، واخبر "شريف" ان هناك ادلة حيث قامت الشرطة بمداهمة شركته.وواجهت الشرطة "شريف" بعدة ادلة منهم فيديو من كاميرات المراقبة وتوجيه اكثر من قضية له، على راسها قتل "علي" محمود عبد المغني، ليعترف بالنهاية بجريمة قتله.

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