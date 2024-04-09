بالصور- دانا الحلاني تتألق بإطلالة رمضانية مميزة من شوارع دبي

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت دانا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني، بإطلالتها على متابعيها بلوك بغاية الأناقة، من دبي في الإمارات العربية المتحدة، وإرتدت تور باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون، و عليهم قفطان مميز بغاية الأناقة زين بالأحرف العربية، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

