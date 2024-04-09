بالصور- مي فاروق تتألق بالجلد الأسد بإطلال رائعة

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية مي فاروق، وظهرت في صور شاركتها عبر حسابها الخاص، مرتديةً توب باللون الأسود من الجلد من دون أكمام ذات أكتاف عريضة مع سرال ضيق من الجلد الأسود و قطعة من الجلد إلتفن حول خصرها، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
و كانت ردت الفنانة المصرية مي فاروق على الإنتقادات التي طالتها، بسبب إطلالتها في حفلها الأخير.
ونشرت مي فاروق عبر حسابها صورتها من الحفل، وعلقت كاتبة: "شكرا لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل أمس. شكرا لكل الاراء الايجابيه ولكل الانتقادات المحترمه البناءه الراقيه كل احترامي للجميع".
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