"لسة اللي جاي أحلى".. نور النبوي يحتفي بنجاح مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان نور النبوي، عن سعادته بردود الأفعال على دوره في مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

ونشر نور النبوي صورا من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وعلق: "خلصت رحلة مروان أبو المجد في الإمبراطورية… رحلة خدت مني 10 شهور.. مبسوط جداً بردود الفعل ومتشكر على كل كلامكوا الحلو على مدار 30 يوم.. الدور ده حطيت فيه كل قلبي وممتن أنه وصل".

وأضاف: "أخيراً وليس آخراً دايما ببقى فخور ومتشرف وأنا بشتغل مع الأستاذ خالد النبوي وبشكر كل القائمين على العمل.. السنة دي بدأت بالحريفة وإمبراطورية ميم.. بس لسة مخلصتش، لسة اللي جاي أحلى".

يشارك في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، العديد من النجوم والفنانين، أبرزهم: خالد النبوي، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.

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