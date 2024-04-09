شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسرح مصر يساندون أبطال "عالماشي" في العرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص لفيلم "عالماشي" بطولة النجم علي ربيع، الذي يُعرض في موسم عيد الفطر 2024، والذي يقام في إحدى سينمات الشيخ زايد، حضور عدد من نجوم مسرح مصر الذين حرصوا على تهنئة "ربيع" على فيلمه الجديد.

ومن نجوم "مسرح مصر" الذين حرصوا على مساندة أبطال "عالماشي"، الفنان محمد عبد الرحمن توتة، والفنان مصطفى خاطر، الفنان مصطفى بسيط. وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص منهم: ديانا هشام، إسلام جمال، عماد صفوت.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم عالماشي، طرحت البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك 2024، حيث ينافس ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرض الفيلم عالماشي في عيد الفطر 2024.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.



نجوم مسرح مصر يساندون أبطال عالماشي في العرض الخاص للفيلم