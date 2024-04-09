شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة الأخيرة.. حسن الرداد يأخذ حقه من أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر" بأن زوجته مريم "منة فضالى"، فى الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب، بأنها قدمت بلاغا فيه بتهمة الفساد في شركة رجل الأعمال عزازي بالشراكة مع نرمين الفقى زوجة رجل الأعمال. وعادت ناهد السباعى إلى رشدها مرة أخرى، وبدأت في البحث عن محارب من جديد.

واجه حسن الرداد المحامي حسام الجيوشى، وكشف له عن عنتر من قام بقتل العزازي ووصفى وانتحار شقيقة إبراهيم وقتل الغفير الشاهد في القضية، وواجهه بتسجيل للصاوى وابن الغفير.

ويساوم أحمد زاهر حسن الرداد بأخذ الأموال كلها مقابل تركه يهرب، ولكن محارب رفض وأصر أن يأخذ حقه منه ولا تهمه الأموال.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.