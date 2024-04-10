شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة .. وفاة حسن الصباح فى قلعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الحشاشين

وهو ما يضطر حسن الصباح لتصديقه خاصة مع المعاناة التى بدت ظاهرة عليه مع كبره فى السن والضعف الواضح عليه إلى حد رفض برزك أميد أمر ابن الصباح بإحضار حشد منهم ليخطب فيهم.

مسلسل الحشاشين

ثم استمرت الإثارة بإخبار الصباح لـ برزك أميد أنه حالياً لم يعد ينام وبات في سجن، وبالتالي خير عقاب لـ برزك قاتل ابنه أنه يصبح خليفته، وحاكم على قبر في إشارة للقلعة.

حصار وذلك بعدما شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين معرفة السلطان باركياروق بأمر خداعه من وزيره – محمد نجاتى – الذى جعله أشبه دمية في يديه خلال الحلقة الماضية من مسلسله، وصلت إلى جعله حبيس في قصره خوفاً من أقرب الناس إليه.

السلطان اكتشف تلك الحيلة من خلال رسالة بعثها حسن الصباح إلى نجاتى واكتشفها أثناء جلوسه في مخدع فوق سطح قصره.

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