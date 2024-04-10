شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوى يقرر الاعتراف بابنته ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا كثيرة، حيث قرر فؤاد - خالد الصاوي أن يعترف بابنته صدفة - ريهام حجاج، واتصل بها أمام زوجته هالة - سلوى خطاب، وطلب منها أن يقوموا بعمل DNA، وانهالت عليه هالة بالشتائم ورفضت ما يقوم به ولكنه لن يكترث لكلامها وأكمل محادثة صدفة واتفقوا على موعد لعمل التحليل.

وكانت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، شهدت الكثير من الأحداث، حيث تفاجأت صدفة بزيارد طارق - عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على انفراد، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانيها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال - رشدي الشامي، قد انتهت.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.