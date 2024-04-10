شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الخيام يودع صديقه صهبان فى الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، أصيب عمر الخيام (نيقولا معوض) بصدمة كبيرة بعدما توفى صديقه المخلص صهبان، الذى رافقه في رحلاته طوال أحداث المسلسل، مما أدى إلى انهيار الخيام بالبكاء بجوار القبر.

وخلال الحلقة ظهر نيقولا معوض كبيرًا في السن يبكى على صديقه الذى دفنه الخيام في قبر كان قد بناه لنفسه، وقال الخيام إنه أصبح ينتظر وفاته حتى يلتقى بصديقه مرة أخرى.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين ختام الحلقة بصوت الكاتب عبد الرحيم كمال، حيث قال في نهاية الحلقة: "إن حسن الصباح مات بدون جرح واحد، عام 518 هجريا – 1124 ميلاديا وعاش فكره لـ 900 سنة بعد وفاته، وعاشت قلعة ألموت 122 عاما، قبل أن يدمرها المغول عام 1256".

وكانت الحلقة شهدت فرض برزك أميد الحصار على حسن الصباح، حيث حبسه في غرفته بحجة أن مقامه بات عاليا للغاية، ولا يصح له الخروج للحشاشين فى الخارج.

وهو ما يضطر حسن الصباح لتصديقه خاصة مع المعاناة التى بدت ظاهرة عليه مع كبره فى السن والضعف الواضح عليه إلى حد رفض برزك أميد أمر ابن الصباح بإحضار حشد منهم ليخطب فيهم.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.