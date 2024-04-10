طرح البرومو الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال، تريلر العمل وسيطر عليه الكوميديا، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، حول يتخذ مدرس قرارا متهورا بالنقل لمدرسة في منطقة صحراوية، لكنه يواجه مصيرا لم يكن يتوقعه، وهو العمل الذي يعرض في عيد الأضحي.

فيلم "اللعب مع العيال" يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك في البطولة كلا مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن شارك الفنان محمد إمام، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل كوبرا ويتناول أحداثا درامية شعبية، حول محمد إمام "كوبرا" ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقا، حيث سيواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع ما بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

ويذكر أنه عرض مؤخرا للنجم محمد عادل إمام فيلم "أبو نسب" وشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.