شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب السحر على الساحر فى آخر حلقات مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مات بالقرية ساحر فاستراحوا من أذاه، خلف الساحر ابنا فاق بالسحر أباه"، هذا المثل أو الجملة التي وفقا للمراجع يونانية الأصل، هي وصف دقيق لما حدث في آخر حلقتين من مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

وفى خلال آخر حلقتين من العمل الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، تمكن برزك أميد الشخصية التي قدمها الممثل سامى الشيخ، من الوصول لما اراد منذ البداية، وهى وراثة الحكم بعد حسن الصباح الشخصية التي قدمها النجم كريم عبد العزيز، من خلال اتباع نفس أساليب الصباح نفسه، حيث أقنع أميد، الصباح أن ابنه ووريثه الهادى ارتقى إلى السماء، لينضم إلى سيدهم، بالإضافة إلى إرساله مجموعة من الجنود لـ قتل ابنه من البدوية بدر البدور التي قدمت شخصيتها الممثلة أمينة خليل، وبالتالي أصبح الصباح بدون سليل، ومن هنا تمكن برزك أميد من السيطرة على قلعة ألموت.

مع قتل الصباح لـ ابنه البكر الحسين في أولى حلقات العمل، وقتل الهادى على يد برزك أميد، وبداية وصول الصباح لـ مرحلة الهذيان والجنون، بدأ عصر الحكم الجديد لـ برزك أميد بعد أن أقنع جميع علماء قلعة أل موت بأن الصباح في خلوته مع الله، جنبا إلى محاولاته في الزواج من ابنه الصباح، خديجة الشخصية التي قدمتها الممثلة شيرى عادل، والتي أحضورها للقلعة بعد قتل أمها دنيا زاد الشخصية التي قدمتها الممثلة ميرنا نور الدين.

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مسلسل الحشاشين