شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 30.. منعم ينتحر بجرعة هيروين بعد علمه بخيانة والده للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثلاثون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى ومنصة watch it، من إخراج مرقس عادل، أحداثا عديدة، حيث عاد منعم ابن المعلم بشر وشقيق دهب لشراء الهيروين مرة أخرى، بعدما علم أن والده المعلم بشر خان والد المعلم، واشترك فى دس المخدرات، كما ترك المعلم يعانى من قلة الفلوس والمعاناه فى لقمة العيش.

وبدأ منعم فى تعاطى جرعة كبيرة من الهيروين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول والده وشقيقته، وبدأ المعلم مع تجار المخدرات خطة تسليم المخدرات إذ أبلغهم عن مكان التسليم وطلب منهم إحضار 200 مليون جنيه نصيبه من المخدرات، وبنفس الوقت ابلغ المعلم شوقى بيه - نبيل نور الدين مدسر مكافحة المخدرات بموعد التسليم.

وعندما حضر تجار المخدرات فى مكان وموعد التسليم ومعهم 200 مليون جنيه، حيث حصل المعلم على الأموال وأمر المعلم غلوش ورجاله إحضار المخدرات من السيارة، وأثناء ذلك هجمت الشرطة بقيادة شوقى بيه وقبضوا على جميع تجار المخدرات بالإضافة إلى الجنتل وعنتر، وانتهت الحلقة بعودة المعلم كبيرا سوق السمك.

جمع المعلم كل معلمين السوق وطلب منهم التوقيع على محلاتهم له، بالإضافة إلى أولاد رحومة الذى أجبرهم على التنازل عن محلهما، كما حصل على محلات المعلم بشر، ليسيطر مصطفى شعبان على كل محلات سوق السمك، بالإضافة إلى وصولات الأمانة على كل التجار وصيادين السمك، ليعود المعلم ليكون الحاكم بأمره فى سوق السمك.

ومع تطور الأحداث وضع المعلم شروطه على تجار المخدرات، وأبرزها حصوله على 200 مليون جنيه مقابل تسليمه للمخدرات، وحذرهم من أى تلاعب فى طريقة التسليم، بالإضافة إلى عدم اصطحاب أى رجال حتى لا تحدث مناوشات بسبب المخدرات.

واتفق المعلم مع علوش على إحضار رجال أقوياء، خاصة أنه سيدخل فى مشاكل مع تحار المخدرات الفترة المقبلة، وهو ما سيجعل المخاطر تحاوطه من كل جانب، كما أعطى تعليماته لتجار السمك فى ميناء الاتكه بعدم صرف سمك لشداد ومعاونيه.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.