شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اللبناني " أرزة " يعرض بمهرجان بكين السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم اللبناني "أرزة" لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وهو فيلم من إنتاج Ambient Light يقوم ببطولته ديموند أبو عبود، بيتي توتيل، بلال الحموي، كاتي يونس ومنتج تنفيذي علي العربي. من كتابة وإنتاج سام فيصل شعيب ولؤي خريش، وتوزيع شركة سيني ويفز فيلمز، وإخراج ميرا شعيب.

وهو الفيلم العربي الوحيد الذي يتم عرضه في قسم "مستقبل الأفلام"، والفيلم يتناول فكرة عثور فتاة على دراجتها النارية المسروقة، وتقوم أرز بجلب ابنها المتمرد في رحلة مغامرات عبر بيروت، وهي تتنقل بذكاء وشجاعة في شبكة الطائفية في المدينة، وتكشف لابنها سرًا عائليًا متأخرًا جدًا." يسلط اختيار "أرزة" في مهرجان بكين السينمائي الدولي الضوء على تصويره المؤثر للمرأة التي تواجه صعوبات في لبنان.

ويسلط الفيلم الضوء على قوة وصمود نساء مثل أرز، اللواتي يتنقلن بين ظروف صعبة بكرامة وإصرار. الفيلم لا يبرز فقط جمال بيروت بل يستكشف أيضًا مواضيع العائلة والصمود والتمكين.

جدير بالذكر أن مهرجان بكين السينمائي الدولي واحدًا من أشهر مهرجانات السينما في العالم، حيث يجذب صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم. يوفر المهرجان منصة لأصوات وقصص متنوعة، ويحتفل بفن السينما ويعزز التبادل الثقافي، وسيعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، الذي سيقام من 18 إلى 26 أبريل