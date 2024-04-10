شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جان بيير مارتينيز وميرساد فيراتي بمهرجان Sitfy Poland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان Sitfy Poland برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي في دورته الأولي والتي مقررا انطلاقها خلال الفترة من 20-23 أبريل 2024، الكاتب المسرحي الفرنسي جان بيير مارتينيز، والممثل والمخرج ميرساد فيراتي من كوسوفو، وهما من القامات المسرحية الكبيرة ولكل منهما مسيرته الزاخرة بالأعمال المتنوعة .

الكاتب المسرحي والدراماتورجي جان بيير مارتينيز متنوع المواهب فهو أكاديمي حاصل على درجات علمية في الاقتصاد والتسويق، وأيضا دارس للأدب الإسباني والإنجليزي من جامعة السوربون، واللغويات والسيميولوجيا، وكتابة السيناريو، كما أنه يعزف على الدرامز في العديد من فرق الروك، وعمل كأخصائي في علم الإعلانات في بعض أكبر الشركات الاستشارية، وكتب نصوصًا تلفزيونية، وقام بتدريس اللغة الفرنسية في إحدى جامعات تكساس، وأعطى دروسًا في كتابة السيناريو في باريس، وهو الآن كاتب مسرحي يتم إنتاج مسرحياته على مستوى قارات العالم، وكتب أكثر من 100 مسرحية، وتُرجمت مسرحياته إلى عدة لغات، من بينها الإنجليزية، وهو من أنجح الكتاب المسرحيين الأوروبيين، ويتم عرض مسرحياته في جميع أنحاء العالم وتتم دراستها في المدارس الثانوية والإعدادية والعليا والجامعات في فرنسا وخارجها.

أما الفنان ميرساد فيراتي، فهو ممثل ومخرج من ميتروفيتشا، بكوسوفو، وهو المؤسس والمدير الفني للمهرجان المسرحي "ميتريكس فيست" لمدة 14 عاما، وحاصل على ماجستير التمثيل في جامعة بريشتينا في كوسوفو، ولعب الكثير من الأدوار في العديد من العروض المسرحية والأفلام والمسلسلات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والكوميديا الارتجالية ومن عام 2008 إلى عام 2011 كان مديرًا لـ المركز الثقافي "ريكسيب ميتروفيتشا" ثم انتقل ليكون مديرا للمسرح المهني في ميتروفيتشا، وفي عام 2011، أصبح ممثلًا ومؤلفًا ومنتجًا في Mitrix Culture، وهو أيضًا عضو في الشبكة العالمية للمسارح البديلة AITA/IATA.، بالإضافة لكونه المؤسس والمنتج لمهرجان "شباب على المسرح"، ومن الشبكة الدولية لجامعات المسرح RITU.

الفنان ميرساد فيراتي حصل على العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات المسرحية في جميع أنحاء العالم مثل مهرجان المسرح الدولي "أبولو" عام 2012. والمهرجان الوطني "أيام الكوميديا الألبانية" بريشيفو عام 2017، حيث لعب أكثر من خمسين دورًا على المسرح مثل "أسرار الحب"، و"ستة شخصيات تبحث عن مؤلف"، و"ملكات بلا تيجان".



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جدير بالذكر أن العروض المشاركة في مهرجان Sitfy Poland، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولي هي: "جريمة قتل صغيرة بريئة" لدولة كوسوفو، وهو عرض شرفي، وعرض" Twór " من بولندا، من رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا"، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، ومن إسبانيا يشارك عرض " ماكسيما ستار" ، ومن سلطنة عمان يشارك عرض" شيء ما ينخر في رأسي "، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة " ، بالإضافة للعرض الاسباني Siemprevivas.