شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعلن محمد سلامة عن جزء ثان من إمبراطورية ميم بسبب النهاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الذى عرض ضمن دراما رضمان 2024، نهاية مفتوحة، بعد أن استقر مختار أبو المجد الشخصية التي يقدمها النجم خالد النبوى، وعائلته على البقاء في المنزل وعدم تسليم الفيلا لـ شركة يحيى شاكر.

ولهذا يبقى السؤال هل يعلن المخرج محمد سلامة عن تقديم جزء ثان من العمل بهذه النهاية المفتوحة، أو أنه يؤكد أن مختار وإمبراطوريته سيستمرون في الدفاع عن حقهم فى البقاء في منزلهم؟

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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