شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نعت باسكال مشعلانى شقيقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى، وفاة شقيقها عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة تجمعها معه.

وكتبت على الصورة قائلة:"الله يرحمك يا أخى يا حنون.. يا رفيق الدرب.. راح اشتقلك كتير وبحبك قد الدنيا مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح ويضحكني راح تترك فراغ كتير بي قلبي يا حبيبي كنت دايمًا تقلي بدي أسمع أغانيكي أول واحد أعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيقى والفرح والضحك الموت علينا حق بس بكرت كتير".

ومن أعمال الفنانة باسكال مشعلانى "أدمنتك"، وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وميكس وماستر جوزيف كرم وإخراج زياد خوري.

وطرحت منذ فترة النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.

وكانت قد طرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.

