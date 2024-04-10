إدوارد يكشف حقيقة خلافه مع مخرج شهير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إدوارد حقيقة الأخبار التي انتشرت حول خلافات بينه وبين المخرج محمد سامي، مؤكداً أن لا خلافات بينهما، وأن كل ما تردّد مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ومشدّداً على أن محمد سامي بمثابة أخ له ويسكن في جواره.

وقال إدوارد: “كان من المفترض أن أشارك في مسلسل “جعفر العمدة”، لكنني وجدت الدور يشبه كثيراً الدور الذي قدّمته في مسلسل “البرنس” الذي أخرجه محمد سامي أيضاً، فقررت الاعتذار عن الدور، لكن بإذن الله أنا موجود العام المقبل معه في أي عمل”. وأضاف: “لا يوجد خلافات بيني وبين محمد سامي، وهو بمثابة أخي ومن أعز أصدقائي، وجاري في السكن”.

يُذكر أن إدوارد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بقينا اتنين”، وهو بطولة: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي خلال تصوير أحد مشاهد العمل، والمسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.