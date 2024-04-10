بطريقة مؤثرة.. أيمن زيدان يتحدث عن صعوبة فقدان ابنه وشقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم أيمن زيدان ضيفاً على حلقة جديدة من Big time Podcast الذي يقدّمه الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة، حيث تحدّث عن الكثير من المراحل الفنية والمواقف الصعبة التي واجهها في حياته الشخصية.

وأكد النجم السوري أن “لغة الأغنية التي تقدّمها أصالة هي لغة إنسانية، وتتجاوز كل القواميس، وفي الحقيقة أغانيها مليئة بالمشاعر، وأنا من العشّاق المهزومين، وأغاني أصالة تخفّف جراحنا. وهي نوع من الطبطبة”.

وتحدث أيمن زيدان خلال اللقاء عن الفقدان فقال: “قانون الحياة أن نفقد شخصاً عزيزاً، ولكن لسوء طالعي أنني عشت فكرة الأصغر… فقدت أصغر أبنائي وأصغر أشقائي. فكرة الأصغر توجع على عكس الطبيعة بأن الابناء يودّعون أهلهم. ولكي نتمكن من التخلص من هذا الوجع ولملمة هذا الفقدان نحتاج الى المزيد من الطاقة”.

كما وجّه رسالة خاصة الى أبنائه، وأكد أنه يهتم كثيراً بمفهوم العائلة إذ قال: “أنا أعلّم أولادي أن الأساس هو الشغف، وأن يدافعوا عن أحلامهم. عندما تحلم لا يكون لحلمك قيمة إذا لم تدافع عنه، لأن تحقيقه يصادف الكثير من العقبات والأشواك”.