مي عز الدين مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا" وقوع "عزيز الخيال" الفنان أيمن عزب في الفخ بعد تسريب فيديوهات على الإنترنت لفتيات الدار.

ونري بعدها كوبرا وهو في منزل الإعلامي جمال هلال ومواجهته بحقيقته كونه إعلامي مزيف، وعن امتلاك فيديو براءة كوبرا ويقوم بالاعتراف أمامه انها حقيقته ولكن لا يمكنه إثبات ما يدينه ويظهر له الضابط حازم ويخبره أن ما يفعله هو غسيل للعقول من أجل المكسب المادي.

وتتوالى الأحداث بهروب شابة دار الأيتام "إيناس" مع كوبرا برفقة الضابط وتستضيفهم "سوسكا" الفنانة هبة عبدالغني في منزلها، ونرى كوبرا وهو يصفي حساباته مع الجميع وقام بالإبلاغ عن حربي شقيق المعلم شيخون.

ويقرر كوبرا مواجهة المعلم شيخون وتدور بينهما معركة ينتقم فيها كوبرا مما فعله شيخون مع شقيقه عبدالرحمن وخطف شقيقته الصغرى وتنتهي بقتل شيخون والقبض على كوبرا.

ويقضي كوبرا فترة العقوبة وكانت مفاجأة الحلقة الفنانة مي عز الدين في شخصية كوريا من مسلسل دلع بنات كانت في انتظاره عقب خروجه بشخصية كبداكي، وانتهت الحلقة بوعد المشاهدين عودتهما في عميلة جديدة قريبا.