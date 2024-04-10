26 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "عالماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق فيلم "عالماشي" مساء أمس الثلاثاء الموافق وقفة ليلة عيد الفطر المبارك 9 أبريل 2024، بالعمل في عرض خاص أقيم بإحدى دور العرض السينمائي في منطقة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال العمل وصنّاعه، وبينهم: المخرج محمد الخبيري، المنتج يوسف الطاهر، والنجوم: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي.

كما حرص على تهنئة فريق الفيلم، عدد من الفنانين والمشاهير، بينهم: مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، فرح الزاهد، المنتج هشام عبدالخالق، إبراهيم فايق.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤ .

