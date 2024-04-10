شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم مسلسلات خطفوا "الترند" خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسم الدرامي لشهر رمضان، بمجموعة كبيرة ومتميزة من الأعمال الدرامية، والتى لاقت نجاحا كبيرا، ونسب كبيرة من المشاهدة، وأيضا أعمال فنية ذات قيم ورسائل مهمة، لتستعيد الدراما المصرية عاما بعد عام مكانتها كرائدة للدراما في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنجومها ونجماتها ومبدعيها ومخرجيها ومؤلفيها، والذى لا يتوقف إبداعهم.

في هذا التقرير، نرصد 10 نجوم ونجمات استطاعوا أن يلفتوا إليهم الأنظار، ويخطفوا "التريند"، حيث كانوا حديث السوشيال ميديا خلال الشهر الكريم، وبالتزامن مع عرض أعمالهم الدرامية.

1. كريم عبد العزيز

نجح النجم كريم عبد العزيز في واحد من أهم الاختبارات التى واجهها، في مسلسل "الحشاشين" وتحديدا شخصية "حسن الصباح"، وهى الشخصية التاريخية المثيرة للجدل، وقد تألق كريم خلال أحداث المسلسل، في إبراز جوانب غامضة في حياة الصباح، وان كان المسلسل في بعض جوانبه قد ضفر الأحداث الحقيقية بالخيال، إلا أن كريم عبد العزيز بكاريزماته الطاغية وحضوره اللافت دائما، تفوق على نفسه، فخرج شر حسن الصباح شرا هادئا لكنه شديدا وغير مألوف في عالم الشخصيات الشريرة، لكنه يتاسب مع حجم الإمكانيات التي يتمتع بها كريم عبد العزيز، ورصانته في الأداء.



كريم عبد العزيز

2. أحمد عيد

خلع عيد عباءته تماما، وبات شخصا آخر غير الذى نعرفه من خلال أعماله الكوميدية الاستثنائية في السينما والدراما، ليبدو في مسلسل "الحشاشين"، وكانه اكتمل أو نضج فنيا وعلى مستوى الأداء، فقد قدم عيد شخصية مركبة وصعبة في تكوينها النفسى ما بين شخصا أحب حسن الصباح، ثم عرفه على حقيقته لكنه عاجز عن التعبير عن نفسه، فكان صراعا نفسيا، تمكن وبتفوق أن يعبر عيد عنه بصدق من خلال شخصية "زيد ابن سيحون"



احمد عيد

3. يحيى الفخرانى

فرحة كبيرة انتابت الجمهور المصري فور الإعلان عن تقديم الفنان والنجم الكبير والقدير يحيى الفخراني لمسلسل جديد من 15 حلقة وهو عتبات البهجة المأخوذ من رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، حيث كانت تكفى اطلالة الفخراني على الشاشة ليشعر المتابعون والمشاهدون ببهجة حقيقية، ليكون الفخراني نجما من نجوم تريندات رمضان 2024، بعد غيابه عن الساحة لأكثر من عام.



يحيى الفخراني

4. آسر ياسين

التألق ليس جديدا على النجم آسر ياسين، ولكن في هذا الموسم الدراما، قدم آسر واحدا من أفضل الأعمال الدرامية خلال العام بمسلسل "بدون سابق انذار"، حيث تمتع آسر بحضور كبير وملفت، ساعده في ذلك التوجيه المتميز للمخرج هانى خليفة، ورغم أن المسلسل 15 حلقة فقط، إلا أنه حظى بمتابعة كبيرة خلال النصف الثانى من شهر رمضان.



اسر ياسين

5. ياسر جلال

عاما بعد عام، يثبت ياسر جلال، أن مكانته الحقيقية بين كبار النجوم، وعلى القمة الفنية في مصر، حيث حقق نجاحات كبيرة في عالم الدراما التلفزيونية خلال السنوات الماضية، بفضل ذكاءه في اختيار الأدوار، لكنه في هذا العام، نقل المنافسة الفنية بينه وبين زملاءه إلى مستوى آخر، من خلال أداءه لشخصية شهريار الملك الذى يقتل كل يوم فتاة حتى يصطدم بشهرزاد التى تأثره بحكاياتها، وأيضا بشخصية جودر بن عمر المصري الذى يخوض حربا ضد عالم الشر في حكايات فانتازية خيالية ساحرة، كنا نفتقدها على الشاشة الصغيرة.



ياسر جلال

6. أحمد عبد الوهاب

يستحق أحمد عبد الوهاب الحصول على لقب أفضل وجه شاب خلال موسم رمضان 2024، حيث قدم أداء ثابتا وراسخا لأحد جنود سلطان السلاجقة الذى يبحث عن ثأره من قاتل والديه، وفى نفس الوقت يريد الحفاظ على كيان الدولة التي يعيش فيها ويحميها كفرد من أفراد جيشها، ثم يقوم بمغامرة خطيرة في قلعة آل موت حصن حسن الصباح.



احمد عبد الوهاب

7. سارة الشامي

لا شك أن سارة تستحق أن تحصد هي الأخرى لقب أفضل وجه نسائى شاب في دراما رمضان 2024، بدورها في مسلسل "الحشاشين"، حيث خُطفت أثناء رحلة بحثها عن حبيبها الفارس، وتجد نفسها جارية في قلعة آل موت دورها أن تمثل أنها حورية من حوريات الجنة لشباب يعدون لعمليات انتحارية واغتيالات، فرغم احساسها دائما أنها حرة، لكنه تصطدم بمصيرها دائما الذى يقودها للمجهول.



سارة الشامي

8. أكرم حسني

الكوميديا نوع راقٍ من الفنون، ولكن حينما تُقدم مع رسالة جادة، لا تخل بشكل العمل الكوميدي، هنا يصبح العمل الفني مكتملا، وقد حقق أكرم حسنى تلك المعادلة الصعبة فى مسلسل "بابا جه"، والذى تحول في النصف الأول من رمضان إلى المسلسل الأهم والأساسى بالنسبة للمراهقين والأطفال الصغار، حيث تناول أكرم فكرة الأبوة من منظور مختلف تماما عن الفكر السائد.



اكرم حسني

9. أحمد العوضى

لا يمكن أن تخلو الدراما المصرية من فكرة "البطل الشعبى"، فهى فكرة متأصلة ومتجذرة لدى الجمهور المصري المحب للدراما والحكايات الشعبية، وقد حقق العوضى ذلك من خلال مسلسله "حق عرب"، ليؤكد تفوقه ونجاحه في الدراما كبطل ونجم شباك ينتظره مستقبل كبير.



احمد العوضى

10. نشوى مصطفى

"الذهب لا يصدأ"، قد تنطبق تلك المقولة على الفنانة المخضرمة نشوى مصطفى والتي تألقت بشدة خلال مسلسل " امبراطورية ميم" حيث جسدت العمة وهو دور مهم وسط مجموعة كبيرة من المراهقين والشباب والأطفال، فكانت بالنسبة لهم بمثابة الأم، وقد وضعت نشوى مصطفى خبراتها الفنية عبر سنوات عملها الفني في هذا الدور.