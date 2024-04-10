شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات لـ أم كلثوم فى شهر أبريل ما بين ساقية الصاوى والأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسرح ساقية الصاوى للعرائس، عن تقديم حفلين متتاليين لـ أم كلثوم، غدا الخميس ثانى أيام العيد والموافق 11 إبريل ، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال؛ بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كما يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى ، وهى الأغانى التي تحظى بجماهيرية كبيرة للمطربة الكبيرة الراحلة.

أيضاً تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد حفل آخر يتضمن أغانى أم كلثوم بعنوان "كلثوميات" تحت قيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 الساعة 8 مساء، بمشاركة الفنانة غادة آدم والفنانة بسملة كمال.