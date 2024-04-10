شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يشكر روبرت داونى جونيور لدعمه بعد فضيحة معاداة السامية في 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمى ميل جيبسون الشكر لزميله الممثل العالمى روبرت داوني جونيور على دعمه له بعد فضيحته السابقة التي تم فيها القبض عليه بتهمة معاداة السامية، حيث وصف جيبسون داوني بأنه "جريء وكريم ولطيف" لحثه هوليوود على مسامحته بعد التعليقات المعادية للسامية التي أدلى بها في عام 2006.

قال جيبسون لـ Esquire: "في إحدى المرات، واجهت موقفًا صعبًا نوعًا ما، والذى كان سيتسبب في إنهاء مسيرتي المهنية، حيث كنت في حالة سكر، وقلت بعض الكلام الغبي، وفجأة: تم إدراجي في القائمة السوداء".



وتابع جيبسون قائلا: "بعد عامين، دعاني روبرت إلى جائزة ما كان يحصل عليها، ولم أكن موجودًا إلى حد كبير في هوليوود في ذلك الوقت، ووقف وتحدث نيابة عني، وكانت لفتة جريئة وسخية ولطيفة منه".



يشير جيبسون إلى حفل توزيع جوائز السينما الأمريكية لعام 2011 حيث حصل داوني جونيور على الجائزة السنوية واستخدم خطابه لمعالجة ما حدث لجيبسون.



لقد طلب من هوليوود الانضمام إليه قائلا:"مسامحة صديقي على تجاوزاته، وتقديم نفس الصفحة النظيفة لجيبسون التي قدمتموها لي، والسماح له بمواصلة مساهمته العظيمة والمستمرة في فننا الجماعي دون خجل"، في إشارة من داونى جونيور إلى مشاكله القانونية في التسعينيات مما أدى إلى دخوله السجن.