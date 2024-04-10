موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيق باسكال مشعلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حددت أسرة المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على جثمان شقيقها الراحل إيلي بشارة.

وأعلنت الأسرة، عن إقامة صلاة الجنازة، في كنيسة مار جرجس، في الرابعة عصر الخميس الموافق 11 أبريل، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة التابعة للكنيسة.

ومن المقرر، أن تتقبل العائلة التعازي، قبل وبعد إقامة صلاة الجنازة، وذلك من الحادية عشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، وبنفس المواعيد، يقام العزاء، يوم الجمعة 12 أبريل، في صالون كنيسة مار جرجس.

وناشدت الأسرة الحضور، بتقديم التبرعات إلى الكنيسة، بدلا من أكاليل الزهور.

يذكر أن الراحل إيلي بشارة، توفي يوم الاثنين الماضي، بعد معاناته من أزمة صحية.