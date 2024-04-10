شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين.. معادلة مزج الخيال بالتاريخ في أفضل صورة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملاً تلو الآخر يثبت المؤلف عبد الرحيم كمال أن لديه قدرة خاصة على تناول الحقب التاريخية واصطياد أهم ما فيها ليقدمه للجمهور في أفضل قالب ممكن، مثلما فعل مع شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر وغيرها من الأعمال المميزة، ثم الحشاشين الذى انضم لقائمة أعماله المميزة ولكن تلك المرة مع إضفاء لمسة خاصة على صعيد الدراما التي تجعل المشاهد ينتظر كل حلقة بشغف، إذ استطاع تسلق حاجز التاريخ لدى المشاهدين ممن بات لديهم معرفة بما سيدور في إطار تاريخي.

فالكل يعلم أن حسن الصباح سيفقد ولديه في حياته إلا أن عبد الرحيم كمال استطاع توظيف الخيال بأفضل صورة بما منحه من حياة لشخوص مثل يحيى، زيد بن سيحون، بالإضافة إلى إظهار الشخصيات الثابتة تاريخياً بلمسة خاصة منحتهم روحاً مميزة بما فعله مع حسن الصباح وعائلته والإمام الغزالى ورحلته، مع عمر الخيام وشكوكه الدائمة الذى وظفها أفضل توظيف ليتعاونا معاً في إطار درامى مميز لكل حلقة.



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.