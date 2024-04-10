شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف لـ ”الخليج 365”: اشتغلنا على فيلم "شقو" 3 سنين ليخرج بشكل محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” على هامش الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد" شقو " : "هذا الفيلم وقعته منذ 3 أعوام وكنا نعمل ونجتهد على الفيلم طول هذه المدة حتى يخرج بشكل محترم يليق بالجمهور والمخرج كريم السبكى لم يقصر في اى شيء".

وأضاف يوسف أنه سعيد الحظ بكوكبة النجوم الذين يشاركون معه في المسلسل وجميعهم أضافوا إلى العمل كثيراً.

وقد شهد أمس شهد الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وإنتاج احمد السبكى، وفى العرض الخاص للفيلم كانت النجمة يسرا أول الحاضرين ثم حضر النجم عمرو يوسف، كما حضر باقى أبطال الفيلم أمينة خليل ودينا الشربينى، كما حضر ضيوف شرف للفيلم لدعم أبطال الفليم الذى تربطهم علاقة صداقة، حيث حضر المخرج محمد سامى والنجم حسن الرداد والفنان محمد أحمد ماهر، والشاعرة منة عدلى القيعى، والموزع الموسيقى نابلسى والمنتج خالد السبكى.

وطرح المنتج أحمد السبكى البوستر التشويقى لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون"، وصرح السبكى بأن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض نهاية شهر رمضان الجارى.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.