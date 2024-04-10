بسنت شوقي ومحمد فراج يحتفلان بعيد الفطر بـ"المصاصة"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة بسنت شوقي على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي في الصور برفقة زوجها الفنان محمد فراج أثناء تناولهما الحلوي.

وعلقت الفنانة بسنت شوقي قائلة:"عيد مبارك لكل سنة واحنا كلنا طيبين".

وكانت شاركت الفنانة بسنت شوقي في مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسني،وظهرت بسنت شوقي كضيفة شرف ضمن أحدث العمل، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024.

قصة المسلسل

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال المسلسل

ويعد مسلسل «بابا جه» من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين امين، بالإضافة إلى، أوتاكا، سما ابراهيم، انتاج ميديا هب، تاليف وائل حمدى، محمد إسماعيل امين، وإخراج خالد مرعى، مكون من 15 حلقة، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني.

من ناحية أخري، شارك الفنان محمد فراج فى رمضان بمسلسل “لحظة غضب" وعرض مسلسل لحظة غضب، حصرياً على منصة watch it وهو مكون من 15 حلقة، بطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

كما شارك الفنان محمد فراج مؤخرًا فى فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.