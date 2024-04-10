مهرجان كان يعرض الجزء الأول من رباعية غزو الغرب الأميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، في مايو المقبل، خارج مسابقتها، باكورة العروض العالمية للجزء الأول من سلسلة Horizon, An American Saga الرباعية عن غزو الغرب الأميركي من بطولة كيفن كوستنر وإخراجه، على ما أعلن المنظمون، الاثنين.

ونقل بيان عن الممثل والمخرج قوله إن مشروع هذه الرباعية “بدأ قبل 35 عاماً”، وأضاف “لا يمكن أن أحلم بمكان أفضل من مهرجان كان السينمائي لأكشف للعالم ما أفضت إليه هذه المغامرة الجميلة”.

وإذ ذكّر كوستنر بأنه لم يأت إلى جادة الكروازيت “منذ 20 عاماً”، أوضح أنه كان ينتظر “اللحظة المناسبة”، مؤكداً أنه “فخور بأن هذه اللحظة قد حانت”.

ووصف منظمو المهرجان سلسلة Horizon, An American Saga بأنها “مشروع طموح عما استلزمه بناء الولايات المتحدة الأميركية وتوسُعُها من حروب وعنف”.

وتتألف السلسلة التي يتولى بطولتها كوستنر بنفسه، مع سيينا ميلر، وسام ورثينجتون، وجينا مالون، من 4 أجزاء تُطرح تباعاً خلال بضعة أشهر.

وسبق للنجم البالغ 69 عاماً أن خاص تجربة أفلام الوسترن من خلال فيلم Dances with Wolves عام 1990، حيث جسّد دور جندي خلال الحرب الأهلية الأميركية.

وحصل الفيلم على 7 جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل فيلم.

ومن المقرر الإعلان، الخميس، عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وعن برنامجه الرسمي، وتتولى مخرجة فيلم Barbie جريتا جيرويج رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي يقام في كان (جنوب فرنسا) من 14 إلى 25 مايو المقبل.