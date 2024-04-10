ظهرت بثياب راهبة “مثيرة”.. ريهانا تغضب الجمهور بأحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الأميركية ريهانا جدلاً واسعاً على الإنترنت بعد انتشار صور ظهرت فيها مرتديةً زي راهبة “مثيرة” على غلاف العدد الأخير من مجلة Interview.

وردًا على جلسة تصوير المغنية البالغة من العمر 36 عامًا وهي ترتدي ثوبًا أبيض وأسود، وهو الزي التقليدي الذي ترتديه الراهبات الكاثوليكيات، توافد العديد من المعجبين والنقاد على قسم التعليقات للتنديد بهذا المظهر.

وبعد مشاهدة الصورة الاستفزازية لها، والتي ظهرت فيها وشم صليب صغير مرسوم على وجهها مع قميص من دار “ديور” مفكوكة الأزرار كاشفةً عن صدرها، اتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النجمة “بعدم احترام المسيحيين الكاثوليك”.

وعلّق أحدهم بالقول: “سئمت جدًا من كل هذه الصور!!!!” بينما أطلق آخر على المفهوم اسم “السخرية الدينية”. وعلق ثالث: “أنا أحب ريهانا ولكني لا أفهم أبدًا سبب الهوس بإضفاء الطابع الجنسي على التمثيلات الدينية”.

وأوضح آخرون أنهم شعروا بأنه “أمر مهين أن نرى المسيحية تتعرض للسخرية بشكل مستمر” و”الصور الدينية تستخدم لأغراض خاطئة”.