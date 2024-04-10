عبير صبري بإطلالة أنيقة وناعمة في عيد الفطر-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة المصرية عبير صبري بالمعايدة لمحبيها لمناسبة عيد الفطر السعيد.

ونشرت عبير في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عدة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها داخل منزلها للمناسبة وأرفقتها بتعليق :"كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ياحلوين".​​​​​​اعتمدت تسريحة شعر جذابة كعكه لأعلى ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه لتعكس جمال ملامحها.

وارتدت الممثلة المصرية سروالاً وسترة قصيرة كشفت جزءاً من بطنها من الساتان باللون الأسود بإطار أبيض ناعم

من دار أزياء "برادا" وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها ونسقت حقيبة يد صممت من الجلد الطبيعي باللون الأبيض من "ديور".

وانتعلت جذاء أبيض بكعب عال أكمل جمال وأنوثة الإطلالة.

إشارة إلى أن عبير صبري أنهت تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "حدوتة منسية" والتي تجسد فيه شخصية شعبية تدعى "دهب" ومتزوحة من هشام إسماعيل وتدخل في مشاكل عائلية مع حماتها سوسن بدر خلال أحداث العمل المقرر عرضه يوم السبت الموافق 27 يناير على قناة CBC، ضمن أعمال الموسم الشتوي.

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