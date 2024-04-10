عودة أسود الأرض.. تركي آل الشيخ يطلق برومو فيلم ولاد رزق 3

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المستشار تركي آل الشيخ برومو الرسمي لفيلم ولاد رزق 3، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأسر ياسين، والمقرر عرضه خلال صيف 2024.

وظهر خلال برومو فيلم ولاد رزق 3، عودة ولاد رزق، رضا وربيع، وشقيقهما الأصغر، الذي يؤدي دوره الفنان كريم قاسم، ويشهد هذا الجزء عودتهم لعمليات النصب مرة أخرى، وما زال رضا رزق "أحمد عز" يردد جملته الشهيرة قبل كل عملية: دي آخر مرة.. وبعدها هنبطل.

كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

فيلم ولاد رزق 3

أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

وفي وقت سابق، شكر المخرج طارق العريان، المستشار تركي آل الشيخ على دعمه وتمويله فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وقال في حفل توزيع جوائز Joy Awards: صورنا جزء أكشن في الرياض وإن شاء الله هنكمل الفيلم في مصر، ودايمًا لما بنعمل أجزاء بيكون تحدي وطلبنا طلبات صعبة وغريبة ومملة وهيئة الترفيه خلتها سهلة وبسيطة.