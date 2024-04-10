"رامز جاب من الآخر" أفضل برنامج في موسم رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنافس عدد من البرامج على لقب أفضل برنامج في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024.

المنافسة ضمت البرامج التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، وهي: (العرافة، رامز جاب من الآخر، حبر سري، أسرار، ع المسرح، بيج تايم بودكاست).

وحتى كتابة هذه السطور، تفوق برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" بنسبة 43.4%، وفي المركز الثاني يأتي برنامج "بيج تايم بودكاست" بنسبة 18.8%، وفي المركز الثالث يأتي برنامج حبر سري بنسبة 17.1%.

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء.

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