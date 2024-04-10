شكرا لقرائتكم خبر عن رهان ناجح من «المتحدة» على مواهب الأطفال فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راهنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نجاح الأطفال فى دراما رمضان 2024، حيث شارك عدد منهم فى مسلسلات الموسم الرمضانى التى انتهى عرضها بالأمس، ما يفتح باب المستقبل الفنى الباهر أمامهم فى الأعمال المقبلة.

وتمكن مجموعة من الأطفال من المنافسة مع كبار النجوم فى الدراما الرمضانية لعام 2024، ففى مسلسل «بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، يشاركهما البطولة بشكل واضح الطفل سليم يوسف، الذى تمكن من خطف أنظار المشاهدين منذ بداية ظهوره.

جسد سليم يوسف دور «عمر» طفل برىء الملامح يصاب بمرض خطير، ونجح فى لفت نظر المشاهد والحصول على تعاطفه، والخوف عليه بسبب ما يواجهه، حيث جسد يوسف المرض اللعين بكل تفاصيله النفسية، على سبيل المثال فى جملة «أنا تعبت» التى أبكت الجمهور، فى المشهد الذى قرر فيه أن يكشف عن حلاقة رأسه.

وفى مسلسل «إمبراطورية ميم» الذى يشارك فى بطولته عدد من الأطفال والشباب أمام النجم خالد النبوى، تجد أن الطفل ريمون توفيق أو مصطفى مختار أبو المجد تمكن من لفت الأنظار بسبب روحه الخفيفة، وتعليقاته الساخرة، وحبه الشديد لوالده، أما شقيقته فى المسلسل منى أحمد زاهر أو منة مختار أبو المجد، فجسدت شخصية موجودة فى الكثير من البيوت المصرية، فهى الطفلة التى لا تستطيع الانتظار حتى تصبح فتاة كبيرة، وتتمتع بشقاوة لافتة، ومتكلمة بشكل يفوق عمرها.

وكان من ضمن الأطفال الذين تركوا بصمة كبيرة فى دراما رمضان 2024، الطفل آسر حمدى الذى جسد شخصية الحسين ابن حسن الصباح فى مسلسل «الحشاشين»، وقدم دور الطفل المتمرد الذى لا يريد الانصياع لوالده، وتمكن من أن يجعل مشاهد العمل يقف أمام تمكنه الكبير من تجسيد الشخصية بكل تعقيداتها.

كما تمكنت الطفلة بيلا حنون التى لعبت دور خديجة ابنة حسن الصباح فى «الحشاشين» من تجسيد دورها بتمكن كبير، وجعلت مشاهد العمل يقف أمام مشاهدها مع والدها أو والدتها باستغراب شديد بسبب ردودها الحاضرة، والطبيعية والطفولية فى نفس الوقت.

وفى مسلسل «جودر» تمكن الطفل منذر مهران الذى لعب شخصية سالم فى صغره من تجسيد الطفل البكر الذى يغار من أخيه الأصغر بسهولة وبساطة، وأظهر حقده فى تصرفاته الذى من الممكن أن يتواجد فى الكثير من البيوت المصرية منذ قديم الأزل.

أما الطفلة لافينيا نادر فى مسلسل «بابا جه» فكانت السبب المحورى فى كل أحداث المسلسل، وهى السبب وراء اختيارات والدها أكرم حسنى، واستطاعت بدورها جذب الأنظار لموهبتها الكبيرة.

وأخيرا الطفل جان رامز الذى يتطور بشكل كبير مع كل عمل يشارك به، والذى لمع فى مسلسل «المعلم» ويشاكس جميع من حوله.



الطفل آسر حمدى

الطفل ريمون توفيق



سليم يوسف



منة احمد زاهر