شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الرومى بعد مشاركته في الحشاشين: كنت واثق في قوة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب مصطفى الرومي، عن سعادته بالمشاركة ضمن أحداث المسلسل التاريخي الضخم "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز، الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وقال الرومى: "من يوم ما تم الإعلان عن بداية التصوير وكان عندي أمل في فضل ربنا إني هشارك في العمل ده، لدرجة إني فضلت سنة كاملة بحاول أجرب أخد فرصة ولو صغيرة في مسلسل الحشاشين، لأني كنت واثق زي كل الناس في قوة هذا العمل لحد ما ربنا أراد مشاركتي، ربنا دايما موجود ومكافآته مبهرة".



تمكن مسلسل الحشاشين من تقديم نجوم جدد للساحة الفنية، بعدما تمكن المخرج بيتر ميمى من توظيفهم بالشكل الأمثل في الدور المناسب، فبعيداً عن النجوم الكبار الذين تعاونوا لإخراج تلك الملحمة الفنية من كريم عبد العزيز إلى فتحى عبد الوهاب وغيرهم من الأسماء الكبيرة، برع نجوم جدد على الساحة بداية من الفنان أحمد عبد الوهاب في دور يحيى وسارة الشامى بدور نورهان، بالإضافة إلى مولد نجمة كبيرة من خلال أحداث العمل وهى الفنانة ميرنا نور الدين عبر شخصية دنيا زاد زوجة حسن الصباح، والتي نالت إشادات كبيرة عن دورها بأحداث المسلسل.



كل ذلك بجانب الفنان سامى الشيخ في دور برزك أميد، والفنان أحمد يوسف الذى قدم دور صهبان صديق عمر الخيام باقتدار شديد، وهى المرة الثانية الذى يخرجه بيتر ميمى بصورة مميزة للجمهور بعدما تعاون معه بمسلسل الاختيار في جزأه الأول بدور القناص الذى قتل الشهيد أحمد منسى، ليعيد اكتشافه مرة أخرى ولكن عبر دور أكثر من حيث المساحة في شخصية صهبان ونقاشاته المميزة مع عمر الخيام طيلة الأحداث.