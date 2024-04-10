شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حمدى هيكل يحتفل بزفاف ابنته على طريقة مشهد أبو موتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حمدي هيكل صاحب شخصية أبو موتة الشهيرة في فيلم فول الصين العظيم، بحفل زفاف ابنته بطريقة كوميدية وساخرة حيث حرص علي مشاركة ابنته وزوجها مقطع فيديو يجسدان فيه مشهد "يوم ورا يوم" في الفيلم الشهير علي طريقة التيك توك.

ونشر المصور أحمد سعيد، مقطع الفيديو الذي يظهر من خلاله المشهد الذي جسده الفنان حمدي هيكل مع ابنته وزوجها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وسرعان ما حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات والإعجابات والتعليقات التي تبارك الفنان علي زواج ابنته.



