شكرا لقرائتكم خبر عن هشام منصور يكشف كواليس مشاركته في مسلسل صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان هشام منصور في مسلسل صدفة الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني، من بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث قدم دور أمين، وكشف منصور لـ الخليج 365 أنه ترشح للدور من خلال صديق له، وتحمس المخرج سامح عبد العزيز بعد ذلك بعد مشاهدته للفيلم القصير موعد غرامي.

وتابع منصور: "سعدت بدور أمين بعدما قرأت أول خمس حلقات، ووجدت أنه محور أحداث كثيرة في المسلسل، وبدأت التحضير له وعندما سألت المخرج عن رؤيته للدور قال إنه يريده رجل طيب بيتوتي فبدأت في التفكير في لبس الشخصية من أول نظارة النظر التي يرتديها إلى الشبشب، فكنت متعمد أن يظهر بمظهر قديم".

وعن أصعب المشاهد كشف منصور أن مشهد مواجهته بصدفة عندما يكتشف زواجها، وكذلك مشهد اكتشاف كذب زوجته رحاب الجمل عليه، فهناك تحويلة في الشخصية خلال هذا المشهد حيث يظهر الوجه الآخر لأمين، ويترك المنزل لهم ، وتابع - هذه المرة الأولى التي أشارك فيها مع الفنانة ريهام حجاج والفنانة رحاب الجمل، وحظي جيد لأنهن ممثلات من العيار الثقيل، وكشف منصور عن جديده خلال الفترة القادمة حيث قال : أشارك في فيلم الحب كله وفيلم أحلام حلمي، مع الأستاذ هاني فوزي.

مسلسل صدفة عرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.



مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.