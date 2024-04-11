شكرا لقرائتكم خبر عن صهبان فى الحشاشين.. الفنان محمد يوسف: الحمد لله على كل صعوبة بعدها نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الفنان محمد يوسف، بنجاح مسلسل الحشاشين، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، وردود الأفعال المشيدة بهذا العمل الدرامي.



الفنان محمد يوسف في الحشاشين

وقال الفنان محمد يوسف، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"خلاص وداعاً صهبان وكل اللى اقدر أقوله كلمة واحدة ….الحمد لله ، الحمد لله على الدور الحلو، الحمد لله على الناس الحلوة، الحمد لله على كل حاجة صعبة او فترات وحشة فى حياتى".



الفنان محمد يوسف في مسلسل الحشاشين

وتابع :"الحمد لله على كل تأخير فى حاجة مستنيها ، والحمد لله على كل صعوبة بعدها نجاح ، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



الفنان محمد يوسف والفنان أحمد عيد

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



الفنان محمد يوسف



محمد يوسف في الحشاشين



محمد يوسف



مسلسل الحشاشين



