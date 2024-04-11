شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحتفل بالعيد بأغنية "اختياراتى مدمرة حياتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد في أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أثناء تجهيزها لجلسة تصوير جديدة، تضمن أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى".

وظلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تردد أغنية اختياراتى مدمرة حياتى مع الأغنية، والتي يغينها المطرب أحمد سعد.

وفى وقت سابق نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وعدد من الصور وهى أمام الحرم المكى.

ويعد هذا ثانى ظهور لها على صفحات السويشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى حيث ظهرت حينما نشرت صورًا لمعاناة أطفال غزة وما يتعرضون له في هذه الأجواء داخل الخيم التى يتخذونها مسكنًا.