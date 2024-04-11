شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل في "بيت الرفاعي" ممثلة تمتلك أدواتها بخفة دم وكاريزما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الفنانة ميرنا جميل فنيا بشكل سريع وأصبحت مؤهلة للنجومية المنفردة، فهي أصبحت من نجمات الجيل الحالي بما تمتلكه من موهبة وكاريزما وقبول لدي الجماهير، كما أنها متسلحة بدراسة للتمثيل من خلال مركز الابداع الفني لدي المخرج خالد جلال صاحب الفضل في بداية نجوميتها .

قدمت الفنانة ميرنا جميل شخصية «سامية حلويات» فى مسلسل «بيت الرفاعى» بخفة ظل تجعلها «فاكهة» المسلسل وصانعة البسمة الصافية فى حلقاته بما قدمته من أداء يتناسب مع طبيعة شخصية الفتاة من منطقة شعبية التى جسدتها، فهى تعمل فى مجال التجميل، وتتمتع بصفات بنت البلد الجدعة التى تحب الدكتور ياسين «أمير كرارة» فتقف بجانبه حتى النهاية.



ميرنا تمتلك الكثير من أدوات الممثل، فهى تمثل وتغنى وتجيد تقديم الاستعراضات، بالإضافة إلى أنها تمتلك الحس الكوميدى وبالبلدى كده «قماشتها واسعة» لذلك سيكون لها مستقبل أكبر وستعتلى قمة النجومية النسائية، إذا منحت الفرصة التى تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها فهى ما زالت لديها الكثير كممثلة، وساحة النجومية النسائية خالية حاليا وتنتظرها إذا توافر لديها النص الجيد والمنتج الواعى المغامر والمخرج الذى يعرف كيف يخرج طاقاتها ومواهبها المتنوعة.