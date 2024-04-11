شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد حسام الدين وبوست فى حب أحمد صالح وهانى خليفة بماسبة بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة جهاد حسام الدين، عن سعادتها بالمشاركة في أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية، ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل، صحبتها بتعليق: "بوست في حب الأستاذ هاني خليفة وشريكي الخلوق أحمد خالد صالح وشريكي الصغير إياد.. شكراً".



مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.